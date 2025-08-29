Загруженность дорог Подмосковья утром 29 августа составила четыре балла

29 августа 2025, 10:19

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На четыре балла из десяти возможных оценивается уровень загруженности дорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 29 августа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Несмотря на невысокую степень общей загруженности, на четырнадцати вылетных магистралях наблюдаются заторы.





«Сложности с проездом отмечаются на федеральной трассе М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.