15 машин участвовали в автопробеге в День ветеранов боевых действий в Раменском

02 июля 2025, 15:57

Видео: пресс-служба администрации Раменского м. у.

Участники СВО и локальных конфликтов провели в Раменском автопробег в День ветеранов боевых действий. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.





По маршруту проехали 15 машин. Автопробег стартовал со стоянки стадиона «Сатурн».

«Оттуда ветераны боевых действий отправились по улицам города в сквер имени Х.Л. Харазии. Там возложили цветы к памятнику десантникам. Участники пробега также побывали у памятника десантникам, могилы участников СВО и десантника Владимира Ильича Финогеева. Следующей остановкой стало Загорновское кладбище, где покоятся почётный гражданин города Раменское Финогеев и погибшие бойцы спецоперации», – отметили в администрации.