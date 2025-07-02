15 машин участвовали в автопробеге в День ветеранов боевых действий в Раменском

Видео: пресс-служба администрации Раменского м. у.

Участники СВО и локальных конфликтов провели в Раменском автопробег в День ветеранов боевых действий. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.



По маршруту проехали 15 машин. Автопробег стартовал со стоянки стадиона «Сатурн».

«Оттуда ветераны боевых действий отправились по улицам города в сквер имени Х.Л. Харазии. Там возложили цветы к памятнику десантникам. Участники пробега также побывали у памятника десантникам, могилы участников СВО и десантника Владимира Ильича Финогеева. Следующей остановкой стало Загорновское кладбище, где покоятся почётный гражданин города Раменское Финогеев и погибшие бойцы спецоперации», – отметили в администрации.
Фото: пресс-служба администрации Раменского м. у.
К могиле возложили цветы. В 1943-1944 Финогеев был сыном полка 10-й воздушно-десантной бригады, проходившей подготовку в Раменском районе перед отправкой на Карельский фронт.

На Дементьевском кладбище ветераны боевых действий почтили память погибших участников СВО на «Аллее славы». На площади Победы состоялась минута молчания.

Завершился автопробег в сквере ветеранов боевых действий на пересечении улиц Михалевича и Гурьева.


Лора Луганская

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