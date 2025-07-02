15 машин участвовали в автопробеге в День ветеранов боевых действий в Раменском
Видео: пресс-служба администрации Раменского м. у.
Участники СВО и локальных конфликтов провели в Раменском автопробег в День ветеранов боевых действий. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.
По маршруту проехали 15 машин. Автопробег стартовал со стоянки стадиона «Сатурн».
«Оттуда ветераны боевых действий отправились по улицам города в сквер имени Х.Л. Харазии. Там возложили цветы к памятнику десантникам. Участники пробега также побывали у памятника десантникам, могилы участников СВО и десантника Владимира Ильича Финогеева. Следующей остановкой стало Загорновское кладбище, где покоятся почётный гражданин города Раменское Финогеев и погибшие бойцы спецоперации», – отметили в администрации.К могиле возложили цветы. В 1943-1944 Финогеев был сыном полка 10-й воздушно-десантной бригады, проходившей подготовку в Раменском районе перед отправкой на Карельский фронт.
На Дементьевском кладбище ветераны боевых действий почтили память погибших участников СВО на «Аллее славы». На площади Победы состоялась минута молчания.
Завершился автопробег в сквере ветеранов боевых действий на пересечении улиц Михалевича и Гурьева.