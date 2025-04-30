Загруженность дорог Подмосковья утром 30 апреля составила пять баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Степень загруженность дорог Московский области по состоянию на утро среды, 30 апреля, составляет пять баллов по десятибалльной шкале, основные заторы отмечаются на трёх федеральных трассах и тринадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом наблюдаются на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и А-105, а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Минское, Можайское, Боровское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дорогах Подмосковья сегодня утром насчитали миллион автомобилей, что на 0,6% больше, чем в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов