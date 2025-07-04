Загруженность дорог Подмосковья утром 4 июля составила три балла

04 июля 2025, 09:52

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро пятницы, 4 июля, составил три балла из десяти возможных. При этом на тринадцати шоссе отмечаются сложности с проездом. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.







«Основные заторы наблюдаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Можайское, Минское, Боровское, Калужское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Новорязанское, Носовихинское. Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.