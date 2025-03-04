Загруженность дорог Подмосковья утром 4 марта достигла пяти баллов

Степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 4 марта, достигла пяти баллов из десяти возможных, основные заторы отмечаются при проезде по направлению к столице на двух федеральных трассах и шестнадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Пробки в сторону Москвы наблюдаются на федеральных трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги Подмосковья сегодня утром выехало более 967 тысяч машин, что на полпроцента больше, чем в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов