Загруженность дорог Подмосковья утром 5 мая составила пять баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО
На пять баллов из десяти возможных оценивается уровень загруженность дорог Московской области по состоянию на утро понедельника, 5 мая, основные заторы отмечаются на трёх федеральных трассах и тринадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Основные сложности с проездом наблюдаются на федеральных трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и А-105, а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Минское, Можайское, Боровское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги Московской области сегодня утром выехало более автомобилей, что на 8,8% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
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