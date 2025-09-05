Загруженность дорог Подмосковья утром 5 сентября составила четыре балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
Уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро пятницы, 5 сентября, оценивается на четыре балла по десятибалльной шкале. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы отмечаются на семнадцати вылетных магистралях.
«Сложности с проездом наблюдаются на федеральных трассах М-9 «Балтия», М-2 «Крым» и А-105, а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Калужское, Варшавское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги Подмосковья сегодня утром выехали свыше миллиона автомобилей, что на четыре с половиной процента больше, чем в среднем в прошлом месяце.