Загруженность дорог Подмосковья утром 5 сентября составила четыре балла

05 сентября 2025, 09:53

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро пятницы, 5 сентября, оценивается на четыре балла по десятибалльной шкале. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные заторы отмечаются на семнадцати вылетных магистралях.





«Сложности с проездом наблюдаются на федеральных трассах М-9 «Балтия», М-2 «Крым» и А-105, а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Калужское, Варшавское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.