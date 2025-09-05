В Химках провели рейд против мигрантов-нелегалов
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Рейд по выявлению нелегальных мигрантов провели полицейские в округе Химки, в результате они обнаружили 39 нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Сотрудники полиции установили, что нелегалы проживают в общежитии в химкинском микрорайоне Сходня и в одном из частных домов в деревне Исаково.
«По итогам проверки 39 приезжих из стран ближнего зарубежья оштрафовали за нарушение режима пребывания в Российской Федерации. Трёх мигрантов поместили в Центр временного содержания иностранных граждан», — говорится в сообщении.В настоящее время полицейские устанавливают собственника помещения, который предоставил жильё нарушителям миграционного законодательства.
