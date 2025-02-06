Загруженность дорог Подмосковья утром 6 февраля составила четыре балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
На четыре балла из десяти возможных оценивается степень загруженности дорог в Московской области по состоянию на утро четверга, 6 февраля, заторы наблюдаются при движении в сторону Москвы на одной федеральной трассе и тринадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Основные сложности с проездом отмечаются на трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дорогах Московской области сегодня утром насчитали свыше 858 тысяч машин, что на полтора процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
Читайте также:
На автобусах с баннером «Зима в Подмосковье» совершили свыше 660 тыс. поездок
Пешеходный переход над ж/д путями в Лобне откроют в июле
На обработку дорог Подмосковья от наледи вывели более тысячи спецмашин
Лев Каштанов