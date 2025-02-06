Загруженность дорог Подмосковья утром 6 февраля составила четыре балла

На четыре балла из десяти возможных оценивается степень загруженности дорог в Московской области по состоянию на утро четверга, 6 февраля, заторы наблюдаются при движении в сторону Москвы на одной федеральной трассе и тринадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.