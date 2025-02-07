Загруженность дорог Подмосковья утром 7 февраля составила четыре балла

Уровень загруженности дорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 7 февраля, оценивается на четыре балла по десятибалльной шкале, заторы отмечаются на тринадцати шоссе при движении по направлению к Москве, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.