Загруженность дорог Подмосковья утром 7 февраля составила четыре балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Уровень загруженности дорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 7 февраля, оценивается на четыре балла по десятибалльной шкале, заторы отмечаются на тринадцати шоссе при движении по направлению к Москве, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом в сторону столицы наблюдаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дорогах Московской области сегодня утром насчитали свыше 889 тысяч автомобилей. Что на один процент меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов