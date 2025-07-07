У Крымского моста скопилась очередь из 950 машин

07 июля 2025, 08:10

Фото: iStock/Sergey Denisenko

На Крымском мосту вновь образовалась внушительная очередь. По данным оперативного Telegram-канала инфоцентра, со стороны Тамани в ожидании проезда скопилось около 950 транспортных средств. Время ожидания для водителей и пассажиров составляет примерно три часа.





Ситуация на транспортном переходе, который связывает материковую часть России с Крымом, вызывает обеспокоенность у путешественников. В то время как автомобилисты со стороны Тамани терпеливо ждут своей очереди, со стороны Керчи наблюдается спокойная обстановка — очередей перед пунктом досмотра нет.





«В очереди со стороны Тамани находится 950 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет», — говорится в сообщении.