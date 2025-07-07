Татьяна Брухунова возмутилась невозможностью вызвать такси из-за сбоя в сервисе
Супруга известного юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, выразила недовольство ситуацией в стране, которая не позволила ей вызвать такси, чтобы проехать полторы улицы.
В своём Instagram* она поделилась переживаниями о том, что мечтала посетить лекцию о моде, но из-за летящих беспилотников и сбоя в сервисе такси её планы оказались под угрозой.
Однако вскоре Брухунова изменила тональность своих комментариев, наехав на сервисы такси за «конские цены» и «попытку нажиться». Это вызвало удивление у её подписчиков, которые заметили резкую трансформацию Татьяны из обычной тульской провинциалки в настоящую принцессу, которая, похоже, разучилась пользоваться общественным транспортом или просто пройтись пешком.
Татьяна Брухунова, родившаяся в Туле 13 марта 1989 года, известна как пятая жена юмориста Евгения Петросяна и его концертный директор. Она также является директором Театра эстрадных миниатюр, которым руководит Петросян.
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