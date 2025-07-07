Татьяна Брухунова возмутилась невозможностью вызвать такси из-за сбоя в сервисе

07 июля 2025, 08:49

Татьяна Брухунова (Фото: Telegram-канал @mamashaVagashi)

Супруга известного юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, выразила недовольство ситуацией в стране, которая не позволила ей вызвать такси, чтобы проехать полторы улицы.