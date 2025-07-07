В Липецке обломки беспилотника повредили кровлю дома и машину

В Липецке обломки БПЛА ВСУ повредили кровлю дома и машину, пострадавших нет
Фото: iStock/NiseriN

В Липецке обломки украинского дрона повредили кровля частного дома и припаркованный рядом автомобиль, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своём телеграм-канале.



Также дрон попал в строящийся нежилой многоэтажный дом, уточнил Артамонов.

Он добавил, что мэрии поручено в кратчайшие сроки оценить ущерб, чтобы приступить к восстановительным работам и помочь горожанам.

Напомним, что минувшей ночью Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали Россию, выпустив почти сотню беспилотных летательных аппаратов. По данным Минобороны, наибольшее количество дронов было сбито над Белгородской и Курской областями — там уничтожили 34 летательных аппарата. Девять дронов были сбиты над Липецкой областью, по восемь — над Брянской, Воронежской областями и Московским регионом. Три дрона были уничтожены над Новгородской, Тверской, Тамбовской и Ленинградской областями. Кроме того, два дрона сбили над Орловской областью, и по одному — над Владимирской областью, Краснодарским краем и Крымом. Семь беспилотников были уничтожены над акваторией Чёрного моря.

Анастасия Чубина

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