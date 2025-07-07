В Липецке обломки беспилотника повредили кровлю дома и машину

07 июля 2025, 09:52

В Липецке обломки БПЛА ВСУ повредили кровлю дома и машину, пострадавших нет

Фото: iStock/NiseriN

В Липецке обломки украинского дрона повредили кровля частного дома и припаркованный рядом автомобиль, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своём телеграм-канале.