Загруженность дорог Подмосковья утром 7 марта составила четыре балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро пятницы, 7 марта, составила четыре балла по десятибалльной шкале, заторы отмечаются при проезде в сторону Москвы на двенадцати шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом по направлению к столице наблюдаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Симферопольское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на подмосковные дороги сегодня утром выехало свыше 965 тысяч машин, что на один процент больше, чем в среднем в прошлом месяце.
В областном Минтрансе также напомнили, что 7 марта является предпраздничным днём, поэтому вечерний час пик начнётся раньше — около 15:00-16:00. Водителям рекомендуется учесть это и, по возможности, выбрать для поездки другое время.
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Лев Каштанов