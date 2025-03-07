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Загруженность дорог Подмосковья утром 7 марта составила четыре балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО

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Степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро пятницы, 7 марта, составила четыре балла по десятибалльной шкале, заторы отмечаются при проезде в сторону Москвы на двенадцати шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом по направлению к столице наблюдаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Симферопольское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковные дороги сегодня утром выехало свыше 965 тысяч машин, что на один процент больше, чем в среднем в прошлом месяце.

В областном Минтрансе также напомнили, что 7 марта является предпраздничным днём, поэтому вечерний час пик начнётся раньше — около 15:00-16:00. Водителям рекомендуется учесть это и, по возможности, выбрать для поездки другое время.

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#подмосковье
Труженицам тыла из Павловского Посада вручили медали к 80-летию Победы
07 марта 2025, 09:55

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.

Памятные медали к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне получили труженицы тыла Любовь Семёновна Попова и Зоя Сергеевна Карманова, проживающие в Павловском Посаде. Награды вручили председатель Общественной палаты округа Павел Грязнов и его заместитель Елена Петрова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Наши уважаемые ветераны поделились воспоминаниями о тяжёлых военных годах, а в ответ получили слова благодарности за их подвиг. Счастья и здоровья нашим труженикам тыла, низкий поклон всем, кто приближал Победу как на фронте, так и в тылу! Мы помним, мы гордимся!» — сказал Павел Грязнов.

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.

Ранее памятные медали к 80-летию Победы глава Павлово-Посадского округа Денис Семёнов и его заместители вручили ветеранам и узникам концлагерей.

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#награды
#медали
#ветераны
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Подмосковные жители могут поучаствовать в IV этапе Всероссийской эстафеты «Мои финансы»
07 марта 2025, 09:52

Фото: Министерство образования Московской области

6 марта в России начался IV этап Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы» — «Сберегай и приумножай». Это масштабное образовательное мероприятие продлится до 23 мая и охватит все регионы страны, сообщает Министерство образования Московской области.
Его организатором выступает Министерство финансов Российской Федерации, а за проведение отвечает Научно-исследовательский финансовый институт (НИФИ Минфина России).

Эстафета направлена на то, чтобы помочь россиянам не только освоить основы финансовой грамотности, но и развить культуру управления личными финансами. Принять участие в мероприятиях могут люди любого возраста: школьники, студенты, взрослые, а также пенсионеры и те, кто приближается к пенсионному возрасту.

В рамках программы участники познакомятся с эффективными методами накопления и увеличения капитала, а также научатся применять финансовые инструменты для долгосрочного планирования.

Все образовательные активности пройдут в смешанном формате. Очные мероприятия будут организованы экспертами на местах, а дополнительные материалы, включая видеоролики, методические рекомендации и другие обучающие ресурсы, будут доступны на интернет-платформе моифинансы.рф.

Эстафета «Мои финансы» впервые была запущена в 2024 году, и за этот период удалось провести более 150 тысяч мероприятий. В 2025 году она включает четыре тематических этапа, каждый из которых посвящён ключевым аспектам финансовой грамотности. После завершения текущего этапа «Сберегай и приумножай» 24 мая стартует следующий блок мероприятий — «Финансовая безопасность для всей семьи».

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Офисы МосОблЕИРЦ закроются 7 марта на час раньше
07 марта 2025, 09:41

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Режим работы клиентских офисов МосОблЕИРЦ изменится на этой неделе в связи с Международным женским днём, об этом жителей Московской области предупредили в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.
«В предпраздничную пятницу, 7 марта, клиентские офисы закроются на час раньше. В субботу, 8 марта, все клиентские офисы будут закрыты. 9 марта они также не будут работать, так как воскресенье — выходной день», — говорится в сообщении.
С 10 марта все клиентские офисы МосОблЕИРЦ вернутся к обычному графику работы.

Жителям региона также напомнили, что контактный центр МосОблЕИРЦ работает ежедневно без выходных и праздников с 8 утра до 20:00, звонки принимаются по телефону: 8-499-444-01-00. А оплатить коммунальные счета можно онлайн — через официальный сайт или мобильное приложение МосОблЕИРЦ.

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#подмосковье
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На 40 ж/д станциях Московской области состоялась акция «Сохрани себе жизнь»
07 марта 2025, 09:40

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

6 марта на нескольких станциях в сорока округах Московской области прошла акция «Сохрани себе жизнь», сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В мероприятии приняли участие волонтёры, представители Министерства транспорта, администраций округов, транспортной полиции, ЦППК и РЖД, которые не только напомнили о правилах безопасного поведения на железнодорожных объектах, но и поздравили женщин с наступающим праздником, подарив им цветы.

«С начала этого года на ж/д погибло 38 человек — большинство случаев произошли из-за несоблюдения жителями правил безопасности. В связи с увеличением числа смертельных случаев специалисты стали чаще проводить подобные акции на станциях Подмосковья. В этом году акция "Сохрани себе жизнь" проходит уже в третий раз», — сообщили в ведомстве.

Для профилактики проводятся ежедневные рейды и дежурства, которые помогают привлечь внимание жителей к правилам безопасности и снизить риск травматизма на железной дороге. С начала года было проведено более 1200 профилактических рейдов.

В Подмосковье продолжают бороться со смертностью на железной дороге: строят и обновляют пешеходные переходы, закрывают несанкционированные проходы и устанавливают камеры для фиксации нарушений.

Минтранс региона напоминает жителям и гостям: переходите пути только в разрешённых местах, не отвлекайтесь на телефон и не прыгайте с платформ.

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Камеры Подмосковья выявили 54 случая нелегального вывоза стройотходов за неделю
07 марта 2025, 09:25

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Камеры дорожного наблюдения в Московской области работают круглосуточно, фиксируя нарушения как днём, так и ночью. За неделю было выявлено 54 случая нелегальной перевозки строительных отходов, общая сумма штрафов составила более 2 миллионов рублей, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Однако основная цель — не наказание, а побуждение к оформлению необходимых документов. Это поможет предотвратить образование незаконных свалок, с которыми сталкиваются жители частных домов и отдалённых районов.

Больше всего нарушений было зарегистрировано в Наро-Фоминском, Дзержинском и Жуковском городских округах.

Сотрудники Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напоминают о возможности получения разрешения на перевозку отходов через региональный портал государственных услуг. Оформление заявки займёт не более 10 минут и поможет избежать штрафов, размер которых может достигать 250 тысяч рублей.

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