Загруженность дорог Подмосковья утром 7 марта составила четыре балла

Камеры дорожного наблюдения в Московской области работают круглосуточно, фиксируя нарушения как днём, так и ночью. За неделю было выявлено 54 случая нелегальной перевозки строительных отходов, общая сумма штрафов составила более 2 миллионов рублей, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.