Загруженность дорог Подмосковья утром 7 мая составила пять баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО
На пять баллов из десяти возможных оценивается уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро среды, 7 мая. Основные заторы наблюдаются при движении в сторону Москвы на трёх федеральных трассах и пятнадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом отмечаются на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и А-105, а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Минское, Можайское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги Московской области сегодня утром выехали более миллиона машин, что на один процент меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
Читайте также:
Подмосковный общественный транспорт украсили к Юбилею Победы
С улиц Подмосковья за неделю эвакуировали свыше 3,6 тыс. машин
В семи округах Московской области починили дорожные ограждения
Лев Каштанов