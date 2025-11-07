Загруженность дорог Подмосковья утром 7 ноября составила четыре балла

07 ноября 2025, 10:09

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 7 ноября, оценивается на четыре балла по десятибалльной шкале. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные заторы отмечаются на 16 вылетных магистралях.





«Сложности с проездом наблюдаются на федеральной трассе М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Каширское, Новорязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.