Загруженность дорог Подмосковья утром 9 июня составила пять баллов

09 июня 2025, 09:56

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро понедельника, 9 июня, оценивается на пять баллов по десятибалльной шкале. Основные заторы отмечаются на двух федеральных трассах и шестнадцати шоссе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.







«Сложности с проездом наблюдаются при движении по направлению к Москве на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.