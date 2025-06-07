В Подмосковье при атаке БПЛА пострадали два человека

07 июня 2025, 09:28

Воробьёв: во время атаки беспилотников в Истре пострадали два человека

Фото: iStock/maxim4e4ek

Два человека пострадали в Подмосковье после отражения атаки украинских дронов ночью и накануне днем. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.





По словам главы Подмосковья, сбито девять девять вражеских беспилотников — в Зарайске, Одинцово, Домодедове, Истре и Солнечногорске. Воробьёв отметил, что большая часть БПЛА была ликвидирована еще на подлете.





«В Истре, в СНТ "Юбилейный", осколками были ранены двое жителей — мужчина и женщина», — сообщил губернатор.