В Подмосковье при атаке БПЛА пострадали два человека
Воробьёв: во время атаки беспилотников в Истре пострадали два человека
Два человека пострадали в Подмосковье после отражения атаки украинских дронов ночью и накануне днем. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
По словам главы Подмосковья, сбито девять девять вражеских беспилотников — в Зарайске, Одинцово, Домодедове, Истре и Солнечногорске. Воробьёв отметил, что большая часть БПЛА была ликвидирована еще на подлете.
«В Истре, в СНТ "Юбилейный", осколками были ранены двое жителей — мужчина и женщина», — сообщил губернатор.
В настоящее время пострадавшим оказывают необходимую помощь.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.