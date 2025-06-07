Подростки пытались проникнуть на смотровую площадку в Серебряном Бору на лодке
Подростки пытались пробраться на смотровую площадку Живописного моста в Москве
Трое подростков на лодке пытались пробраться на смотровую площадку Живописного моста в московском Серебряном Бору. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Инцидент прозошел сегодня, 7 июня, около 5:00 мск. Трое подростков подплыли на лодке к опоре Живописного моста. Один остался охранять плавсредство, а остальные полезли к заброшенной смотровой площадке.
По данным Telegram-канала, их быстро обнаружили благодаря камерам видеонаблюдения. На место прибыли спасатели и пожарная машина. Подростков передали полицейским.
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