Загруженность дорог в Московской области утром 14 октября составила пять баллов

14 октября 2026, 09:53

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается средняя степень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро среды, 14 октября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные сложности с проездом отмечаются на 16 вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Заторы отмечаются на федеральных трассах М-9 «Балтия» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.