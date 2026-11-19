19 ноября 2026, 09:33

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На пять баллов из десяти возможных оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро четверга, 19 ноября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные заторы отмечаются на девяти вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Сложности с проездом наблюдаются на федеральной трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Можайское, Минское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.