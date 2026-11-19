Загруженность дорог в Московской области утром 19 ноября составила пять баллов
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На пять баллов из десяти возможных оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро четверга, 19 ноября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы отмечаются на девяти вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Сложности с проездом наблюдаются на федеральной трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Можайское, Минское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.На дороги региона сегодня утром выехали более миллиона автомобилей. Это на 2,3% меньше, чем в среднем в прошлом месяце. Водителей призывают быть внимательными, соблюдать дистанцию и не превышать разрешённую скорость.