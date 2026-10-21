В Подмосковье родителей предупредили об атаках мошенников на детей в онлайн-играх

21 октября 2026, 22:58

оригинал Фото: istockphoto / sakkmesterke

Участились случаи мошенничества в отношении детей и подростков в популярных онлайн-играх. На это обратили внимание родителей в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.





Злоумышленники активно используют игровые платформы для кражи денег с банковских карт. Чаще всего жертвами становятся несовершеннолетние в возрасте от семи до 16 лет. У них ещё нет навыков критического мышления и жизненного опыта, необходимый для распознавания обмана.



Среди основных схем обмана – купля-продажа игровых аккаунтов. Мошенники предлагают купить или продать профиль с ценными предметами, а после получения денег или данных для входа блокируют жертву.



Покупка внутриигровой валюты со скидкой предусматривает предложение пополнить счёт по «выгодному курсу» на фишинговых сайтах. Они полностью копируют дизайн официальных игровых платформ.



Купля-продажа игровых предметов – это прямая передача ценностей или денег за оружие, после которой мнимый продавец исчезает.



Практикуются также сообщения о внезапном выигрыше, бонусе или промокоде, для активации которого надо перейти по ссылке или ввести данные карты.

«Чтобы уберечь семейный бюджет и защитить детей, родителям не следует привязывать основные банковские карты к игровым аккаунтам. Для этого лучше использовать отдельную виртуальную карту. Установите на виртуальной карте лимит на разовые операции и сумму трат в месяц. В настройках телефона и игрового магазина отключите функцию оплаты в один клик. Закройте профили ребёнка в соцсетях и играх от посторонних, сделав их видимыми только для друзей. Отключите голосовые и текстовые чаты со случайными игроками», – посоветовали в ГУРБ Московской области.