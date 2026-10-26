Жители Подмосковья прошли с начала года около 750 тысяч онкоскринингов

26 октября 2026, 09:31

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Почти 750 тысяч скрининговых исследований, направленных на ранее выявление онкозаболеваний, прошли жители Московской области с начала текущего года. Об этом рассказал председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, сообщает пресс-служба регионального парламента.





Скрининги проводятся бесплатно — по полису обязательного медицинского страхования.





«Ранняя диагностика является залогом успешного лечения онкологических заболеваний. Мы видим, что жители области ответственно относятся к своему здоровью и активно участвуют в скрининговых программах, которые включают, в том числе, кольпоскопию, ПСА-тест и маммографию», — отметил Голубев.