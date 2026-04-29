Загруженность дорог в Московской области утром 29 апреля составила четыре балла

29 апреля 2026, 10:01

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На четыре балла из десяти возможных оценивается уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро среды, 29 апреля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные заторы отмечаются на 14 вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Сложности с проездом наблюдаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Калужское, Варшавское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.