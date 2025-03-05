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Загруженность дорог в Московской области утром 5 марта составила 4 балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО

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На четыре балла из десяти возможных оценивается загруженность подмосковных дорог по состоянию на утро среды, 5 марта, заторы наблюдается при движении по направлению к Москве на одной федеральной трассе и четырнадцати шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Сложности с проездом в сторону столицы отмечаются на трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Московской области сегодня утром выехало около 972 тысяч машин, что на один процент больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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Житель Подмосковья угнал иномарку и врезался на ней в дерево
05 марта 2025, 09:38

Полицейские задержали 45-летнего жителя Щёлкова, угнавшего иномарку в Королёве и попавшего на ней в ДТП, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Установлено, что мужчина, проходя мимо одного из домов на Театральной улице, заметил припаркованный автомобиль с заведённым двигателем. Воспользовавшись тем, что машина была не заперта, а ключи — в замке зажигания, мужчина сел за руль и поехал в сторону дома. Он не справился с управлением и задел забор, но продолжил поездку и на соседней улице врезался в дерево, помял машину и бросил её на месте происшествия», — говорится в сообщении.
Владелец иномарки объяснил, что завёл машину, а затем вспомнил, что забыл документы и ушёл за ними, а вернувшись, обнаружил, что машины нет.

В результате расследования угонщика задержали по месту его жительства в Щёлкове.

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В дмитровском ЖК «Шоколад» построили паркинг на 293 машины
05 марта 2025, 09:15

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Четырёхэтажный наземный паркинг, рассчитанный на 293 автомобиля, построили на территории жилого комплекса «Шоколад» в Дмитрове, объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Общая площадь нового паркинга составляет свыше 9,8 тыс. квадратных метров. Там предусмотрены не только стандартные места, но и гостевые зоны, предназначенные для кратковременного размещения автомобиля», — говорится в сообщении.
ЖК «Шоколад» находится в северной части города Дмитров. Согласно проекту, в жилом комплексе проведут озеленение, обустроят пешеходные дорожки и установят спортивные и детские игровые площадки. На первом этаже жилого корпуса можно будет открыть магазин, аптеку, салон красоты и пр. Кроме того, там разместится филиал МФЦ и офис врача общей практики.

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В Королеве построят ЖК «Театральный парк»
05 марта 2025, 09:00

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Жилой комплекс «Театральный парк» строится в подмосковном Королеве под управлением девелоперской компании ГК «Гранель». В настоящее время завершается возведение корпуса № 26, который включает объекты инфраструктуры в рамках комплексного развития территорий, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
В здании завершены работы по устройству кровли, сейчас находятся на финальной стадии отделочные работы в лестничных клетках, лифтовых холлах, тамбурах и коридорах.

Полностью выполнен монтаж индивидуального теплового пункта (ИТП), водопроводной насосной станции (ВНС), вводно-распределительного устройства (ВРУ), вентиляционного оборудования и лифтов. Наружные инженерные сети готовы к эксплуатации.

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Документация на ранее построенный детский сад готовится к передаче в администрацию городского округа Королев.

В ЖК «Театральный парк» возведено 37 четырехэтажных домов, в которых расположено 3786 квартир. На территории комплекса предусмотрена необходимая социальная инфраструктура: уже открыты гимназия на 660 учеников и детский сад на 80 воспитанников.

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#подмосковные стройки
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В больницах Московской области с начала года заработало 17 единиц тяжелой медтехники
04 марта 2025, 17:49

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В отделении лучевой диагностики Егорьевской больницы начал работать новый рентгеновский аппарат, рассчитанный на три рабочих места. Оборудование было приобретено в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Мы продолжаем оснащать наши больницы современной цифровой медтехникой. С начала года мы ввели в работу уже 17 единиц оборудования, в том числе маммографы и флюорографы», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Новый рентген-аппарат заменил устаревшую технику, которая уже не соответствовала современным стандартам. На его закупку было выделено 29 миллионов рублей.

С помощью нового оборудования в отделении планируется проводить исследования экстренных пациентов с различными патологиями.

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#минздрав мо
#техника
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С улиц Подмосковья за неделю эвакуировали более 3,9 тыс. машин
04 марта 2025, 17:38

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

3 тысячи 902 автомобиля эвакуировали с улиц Московской области на минувшей неделе за нарушение правил стоянки и остановки, что на 185 автомобилей больше, чем неделей ранее, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Больше всего машин-нарушителей эвакуировали в округе Химки — 381, на втором месте по этому показателю округ Мытищи, где на штрафные стоянки увезли 324 машин. Третьем место недельного антирейтинга занял Ленинский округ — 316 эвакуированных автомобилей. На четвёртом месте оказался округ Красногорск — 294 машины, а замыкает топ-5 антирейтинга округ Люберцы, где за неделю эвакуировали 263 автомобиля», — говорится в сообщении.
Узнать, где находится машина, эвакуированная в Московской области, можно по телефону 112, через приложение «112 МО» или через сайт регионального Центра безопасности движения.

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