Загруженность дорог в Московской области утром 5 марта составила 4 балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
На четыре балла из десяти возможных оценивается загруженность подмосковных дорог по состоянию на утро среды, 5 марта, заторы наблюдается при движении по направлению к Москве на одной федеральной трассе и четырнадцати шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Сложности с проездом в сторону столицы отмечаются на трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги Московской области сегодня утром выехало около 972 тысяч машин, что на один процент больше, чем в среднем в прошлом месяце.
Читайте также:
С улиц Подмосковья за неделю эвакуировали более 3,9 тыс. машин
На обработку дорог Подмосковья от снега и льда вывели более 670 спецмашин
В семи округах Подмосковья отремонтировали дорожные ограждения
Лев Каштанов