Загруженность дорог в Московской области утром 6 августа составила четыре балла

06 августа 2026, 09:57

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

На четыре балла по десятибалльной шкале оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро четверга, 6 августа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные заторы отмечаются на восьми вылетных магистралях при движении в сторону Москвы.





«Сложности с проездом наблюдаются на следующих шоссе: Пятницкое, Можайское, Минское, Киевское, Калужское, Рязанское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.