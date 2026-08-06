Загруженность дорог в Московской области утром 6 августа составила четыре балла
На четыре балла по десятибалльной шкале оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро четверга, 6 августа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы отмечаются на восьми вылетных магистралях при движении в сторону Москвы.
«Сложности с проездом наблюдаются на следующих шоссе: Пятницкое, Можайское, Минское, Киевское, Калужское, Рязанское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Водителей призывают быть внимательными, не отвлекаться на гаджеты, соблюдать дистанцию, избегать резкого маневрирования, не превышать разрешённую скорость и заранее притормаживать перед пешеходными переходами.