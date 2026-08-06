Детсад-новостройку в Одинцове поставили на кадастровый учёт

06 августа 2026, 09:46

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сад на 245 воспитанников, построенный в составе жилого комплекса «Союзный» в Одинцове, поставили на кадастровый учёт. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Здание детского сада трёхэтажное, его общая площадь составляет четыре тысячи квадратных метров. Внутри размещаются помещения для групп со своими игровыми, спальнями, буфетными, санузлами и раздевалками, а также спортивные залы, зоны для музыкальных занятий и классы.





«Официальный адрес детсада: город Одинцово, улица Маковского, дом №34», — отмечается в сообщении.