Загруженность дорог в Московской области утром 6 марта составила пять баллов

06 марта 2026, 10:12

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 6 марта, составил пять баллов по десятибалльной шкале. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные заторы наблюдаются на 14 вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Киевское, Калужское, Варшавское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.