Загруженность дорог в Московской области утром 6 марта составила пять баллов
Уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 6 марта, составил пять баллов по десятибалльной шкале. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы наблюдаются на 14 вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Киевское, Калужское, Варшавское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Сегодня в столичном регионе ожидаются осадки, поэтому водителей просят быть особенно внимательными, соблюдать дистанцию и не превышать разрешённую скорость.