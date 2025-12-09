Загруженность дорог в Московской области утром 9 декабря составила пять баллов

09 декабря 2025, 10:14

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается степень загруженности дорог в Подмосковье по состоянию на утро вторника, 9 декабря. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.





Основные пробки отмечаются на 17 вылетных магистралях.





«Сложности с проездом наблюдаются на федеральных трассах М-9 «Балтия» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Калужское, Варшавское, Новорязанское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.