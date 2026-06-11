Загруженность дорог в Подмосковье утром 11 июня составила четыре балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На четыре балла из десяти возможных оценивается общий уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро четверга, 11 июня. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные сложности с проездом отмечаются на девяти вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Пробки наблюдаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги в Подмосковье сегодня утром выехали около 1,2 млн машин. Это на 15% больше, чем в среднем в прошлом месяце.
Водителей просят быть внимательными, соблюдать дистанцию, не превышать разрешённую скорость и заранее притормаживать у пешеходных переходов.