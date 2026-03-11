Загруженность дорог в Подмосковье 11 марта оставила четыре балла

11 марта 2026, 09:37

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Степень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро среды, 11 марта, оценивается на четыре балла по десятибалльной шкале. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные заторы наблюдаются на 17 вылетных магистралях при движении в сторону Москвы.





«Сложности с проездом отмечаются на федеральных трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Калужское, Каширское, Новорязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.