Загруженность дорог в Подмосковье 11 марта оставила четыре балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
Степень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро среды, 11 марта, оценивается на четыре балла по десятибалльной шкале. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы наблюдаются на 17 вылетных магистралях при движении в сторону Москвы.
«Сложности с проездом отмечаются на федеральных трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Калужское, Каширское, Новорязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дорогах Подмосковья сегодня утром насчитали свыше 975 тысяч машин. Это на семь процентов меньше, чем в среднем в прошлом месяце.