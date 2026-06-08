Загруженность дорог в Подмосковье 8 июня составила четыре балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На четыре балла из десяти возможных оценивается средняя степень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро понедельника, 8 июня. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы наблюдаются на десяти вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Варшавское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дорогах в Подмосковье сегодня утром насчитали свыше 1,2 млн машин. Это на 16,7% больше, чем в среднем в прошлом месяце.
Водителей просят быть внимательными, соблюдать дистанцию, не превышать разрешённую скорость и заранее притормаживать перед пешеходными переходами.