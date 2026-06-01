Загруженность дорог в Подмосковье утром 1 июня составила пять баллов

01 июня 2026, 09:48

На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается общий уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро понедельника, 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные заторы наблюдаются на 13 вылетных магистралях при движении в сторону Москвы.





«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Киевское, Калужское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.