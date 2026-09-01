Загруженность дорог в Подмосковье утром 1 сентября составила три балла

01 сентября 2026, 10:16

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На три балла из десяти возможных оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро вторника, 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные заторы отмечаются на семи вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Сложности с проездом наблюдаются на следующих шоссе: Пятницкое, Рублёво-Успенское, Боровское, Каширское, Рязанское, Носовихинское и Ленинградское», — говорится в сообщении.