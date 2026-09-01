Загруженность дорог в Подмосковье утром 1 сентября составила три балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На три балла из десяти возможных оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро вторника, 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы отмечаются на семи вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Сложности с проездом наблюдаются на следующих шоссе: Пятницкое, Рублёво-Успенское, Боровское, Каширское, Рязанское, Носовихинское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на подмосковных дорогах сегодня утром насчитали 1,1 млн машин. Это на 7,8% больше, чем в среднем в прошлом месяце.
Водителей призывают быть внимательными, соблюдать дистанцию и не превышать разрешённую скорость.