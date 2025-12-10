Загруженность дорог в Подмосковье утром 10 декабря составила шесть баллов

10 декабря 2025, 09:57

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На шесть баллов из десяти возможных оценивается уровень загруженности автомобильных дорог в Московской области по состоянию на утро среды, 10 декабря. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные пробки наблюдаются на 19 вылетных магистралях.





«Сложности с проездом отмечаются на федеральных трассах М-9 «Балтия» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Каширское, Новорязанское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.