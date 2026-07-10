Загруженность дорог в Подмосковье утром 10 июля составила два балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На два балла по десятибалльной шкале оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 10 июля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные пробки наблюдаются на семи вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Пятницкое, Минское, Калужское, Варшавское, Каширское, Рязанское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги в Подмосковье сегодня утром выехали свыше 1,1 млн машин. Это на 6,3% больше, чем в среднем в прошлом месяце.
Водителей предупреждают, что в регионе ожидаются дожди и сильный ветер, и призывают быть внимательными за рулём, соблюдать дистанцию и не превышать разрешённую скорость.