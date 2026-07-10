Загруженность дорог в Подмосковье утром 10 июля составила два балла

10 июля 2026, 09:44

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На два балла по десятибалльной шкале оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 10 июля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные пробки наблюдаются на семи вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Пятницкое, Минское, Калужское, Варшавское, Каширское, Рязанское и Ленинградское», — говорится в сообщении.