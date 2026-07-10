Количество пострадавших в ДТП в центре Москвы стремительно выросло

10 июля 2026, 09:36

Число пострадавших в ДТП с автобусом и «Газелью» в Москве выросло до 25

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Число пострадавших в ДТП с участием автобуса и грузового фургона «Газель» на Нижегородской улице в Москве выросло до 25 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.