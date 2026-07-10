Количество пострадавших в ДТП в центре Москвы стремительно выросло
Число пострадавших в ДТП с участием автобуса и грузового фургона «Газель» на Нижегородской улице в Москве выросло до 25 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.
Напомним, авария произошла утром 10 июля. Водитель «Газели» резко перестроился, не убедившись в безопасности маневра, и подрезал автобус маршрута Е70. После столкновения общественный транспорт врезался в рекламный щит.
Изначально пресс-служба городской Госавтоинспекции сообщала о 10 пострадавших. Информация о состоянии госпитализированных и характере их травм пока не раскрывается.
В столичном дептрансе предупреждали, что движение в районе дома №9г по направлению в центр временно затруднено. Водителям рекомендовали выбирать альтернативные маршруты через ТТК и Новорогожскую улицу.
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