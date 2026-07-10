Достижения.рф

Количество пострадавших в ДТП в центре Москвы стремительно выросло

Число пострадавших в ДТП с автобусом и «Газелью» в Москве выросло до 25
Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Число пострадавших в ДТП с участием автобуса и грузового фургона «Газель» на Нижегородской улице в Москве выросло до 25 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.



Напомним, авария произошла утром 10 июля. Водитель «Газели» резко перестроился, не убедившись в безопасности маневра, и подрезал автобус маршрута Е70. После столкновения общественный транспорт врезался в рекламный щит.

Изначально пресс-служба городской Госавтоинспекции сообщала о 10 пострадавших. Информация о состоянии госпитализированных и характере их травм пока не раскрывается.

В столичном дептрансе предупреждали, что движение в районе дома №9г по направлению в центр временно затруднено. Водителям рекомендовали выбирать альтернативные маршруты через ТТК и Новорогожскую улицу.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0