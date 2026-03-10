Загруженность дорог в Подмосковье утром 10 марта составила четыре балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На четыре балла по десятибалльной шкале оценивается уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро вторника, 10 марта. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Сложности с проездом отмечаются на 16 вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Пробки наблюдаются на федеральных трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги Подмосковья сегодня утром выехали около 972 тысяч автомобилей. Это на семь процентов меньше, чем в среднем в прошлом месяце.