Загруженность дорог в Подмосковье утром 10 сентября составила три балла

10 сентября 2026, 10:23

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На три балла из десяти возможных оценивается средняя степень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро четверга, 10 сентября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные заторы отмечаются на 13 вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Сложности с проездом наблюдаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Новорижское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Носовихинское, Новорязанское, Щёлковское, Ярославское, Дмитровское и Ленинградское», — говорится в сообщении.