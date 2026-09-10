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Загруженность дорог в Подмосковье утром 10 сентября составила три балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На три балла из десяти возможных оценивается средняя степень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро четверга, 10 сентября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.



Основные заторы отмечаются на 13 вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.

«Сложности с проездом наблюдаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Новорижское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Носовихинское, Новорязанское, Щёлковское, Ярославское, Дмитровское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Водителей призывают быть внимательными, не отвлекаться на телефон, соблюдать дистанцию, избегать резких перестроений, не превышать разрешённую скорость и заранее притормаживать перед пешеходными переходами.
Лев Каштанов

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