Загруженность дорог в Подмосковье утром 11 августа составила три балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На три балла из десяти возможных оценивается общий уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро вторника, 11 августа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы наблюдаются на 13 вылетных магистралях при движении по направлению к столице.
«Сложности с проездом отмечаются на федеральной трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Киевское, Каширское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Водителей призывают быть внимательными, не отвлекаться на телефон, соблюдать дистанцию и не превышать разрешённую скорость.