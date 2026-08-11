Загруженность дорог в Подмосковье утром 11 августа составила три балла

11 августа 2026, 11:01

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На три балла из десяти возможных оценивается общий уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро вторника, 11 августа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные заторы наблюдаются на 13 вылетных магистралях при движении по направлению к столице.





«Сложности с проездом отмечаются на федеральной трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Киевское, Каширское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.