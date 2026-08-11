Житель Ступина вырастил на даче среди малины почти 100 кустов конопли
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
50-летний житель Ступина, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков, попался на выращивании конопли на своём дачном участке в селе Мещерино. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Оперативники обнаружили среди посадок малины 96 кустов конопли, а на чердаке нашли ещё 21 высушенное растение.
«Хозяин дачи рассказал, что культивировал марихуану для личного употребления», — говорится в сообщении.Мужчину задержали, завели против него уголовное дело по статьям «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств» и «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства» и оставили под стражей до суда.
Ранее сообщалось, что известного футболиста задержали за половой акт при людях в торговом центре.