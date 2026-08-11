Житель Ступина вырастил на даче среди малины почти 100 кустов конопли

11 августа 2026, 09:08

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

50-летний житель Ступина, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков, попался на выращивании конопли на своём дачном участке в селе Мещерино. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Оперативники обнаружили среди посадок малины 96 кустов конопли, а на чердаке нашли ещё 21 высушенное растение.





«Хозяин дачи рассказал, что культивировал марихуану для личного употребления», — говорится в сообщении.