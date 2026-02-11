Загруженность дорог в Подмосковье утром 11 февраля составила четыре балла

11 февраля 2026, 09:57

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На четыре балла по десятибалльной шкале оценивается степень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро среды, 11 февраля. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Несмотря на невысокий общий уровень загруженности, на 17 вылетных магистралях наблюдаются пробки.





«Сложности с проездом отмечаются на федеральных трассах М-9 «Балтия» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Новорязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.