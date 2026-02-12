Загруженность дорог в Подмосковье утром 12 февраля составила пять баллов

12 февраля 2026, 10:09

Фото: пресс-служба МТДИ МО

На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается степень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро четверга, 12 февраля. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.





Основные заторы наблюдаются на 17 вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Сложности с проездом отмечаются на федеральных трассах М-9 «Балтия» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.