Загруженность дорог в Подмосковье утром 13 апреля составила четыре балла
На четыре балла из десяти возможных оценивается уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро понедельника, 13 апреля. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Основные заторы отмечаются на 11 вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Сложности с проездом наблюдаются на федеральной трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Калужское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на подмосковные дороги сегодня утром выехали свыше миллиона автомобилей. Это на 0,8% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.