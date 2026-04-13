Загруженность дорог в Подмосковье утром 13 апреля составила четыре балла

13 апреля 2026, 10:05

На четыре балла из десяти возможных оценивается уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро понедельника, 13 апреля. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.





Основные заторы отмечаются на 11 вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Сложности с проездом наблюдаются на федеральной трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Калужское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.