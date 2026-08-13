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Загруженность дорог в Подмосковье утром 13 августа составила четыре балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На четыре балла из десяти возможных оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро четверга, 13 августа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.



Основные заторы наблюдаются на 11 вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.

«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Киевское, Новорязанское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Водителей призывают быть внимательными, не отвлекаться на гаджеты, соблюдать дистанцию, избегать резкого маневрирования и не превышать разрешённую скорость.
Лев Каштанов

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