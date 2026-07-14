Загруженность дорог в Подмосковье утром 14 июля составила два балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На два балла из десяти возможных оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро вторника, 14 июля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Заторы наблюдаются на восьми вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Пятницкое, Волоколамское, Минское, Киевское, Варшавское, Каширское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дорогах Подмосковья сегодня утром насчитали немногим более миллиона машин. Это на 2,3% больше, чем в среднем в прошлом месяце.
Водителей призывают быть внимательными, соблюдать дистанцию и не превышать разрешённую скорость.