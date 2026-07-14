Загруженность дорог в Подмосковье утром 14 июля составила два балла

14 июля 2026, 09:47

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На два балла из десяти возможных оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро вторника, 14 июля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Заторы наблюдаются на восьми вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Пятницкое, Волоколамское, Минское, Киевское, Варшавское, Каширское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.