Загруженность дорог в Подмосковье утром 15 апреля достигла пяти баллов
На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается степень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро среды, 15 апреля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы наблюдаются на 13 вылетных магистралях при движении в сторону Москвы.
«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Калужское, Варшавское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Сегодня в столичном регионе ожидаются дожди, поэтому водителей призывают быть максимально внимательными, не отвлекаться на гаджеты, соблюдать дистанцию, избегать резкого маневрирования и не превышать разрешённую скорость.