Загруженность дорог в Подмосковье утром 15 апреля достигла пяти баллов

15 апреля 2026, 10:11

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается степень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро среды, 15 апреля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные заторы наблюдаются на 13 вылетных магистралях при движении в сторону Москвы.





«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Калужское, Варшавское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.