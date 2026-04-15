Пожарные потратили пять часов на тушение подожжённого поля под Дмитровом

Крупный пожар возник из-за пала травы в Дмитровском округе. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





О происшествии в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили очевидцы. Они рассказали, что горит поле между деревнями Новосиньково и Подмошье.





«Когда пожарные прибыли на место, площадь возгорания составляла 200 квадратных метров. На борьбу с огнём ушло пять часов», — говорится в сообщении.