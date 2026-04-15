Пожарные потратили пять часов на тушение подожжённого поля под Дмитровом
Крупный пожар возник из-за пала травы в Дмитровском округе. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
О происшествии в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили очевидцы. Они рассказали, что горит поле между деревнями Новосиньково и Подмошье.
«Когда пожарные прибыли на место, площадь возгорания составляла 200 квадратных метров. На борьбу с огнём ушло пять часов», — говорится в сообщении.Благодаря слаженным действиям специалистов распространения огня на лес и населённые пункты удалось избежать.
В ведомстве напомнили, что именно пал травы является основной причиной торфяных и лесных пожаров, и призвали жителей и гостей Московской области строго соблюдать правила пожарной безопасности.