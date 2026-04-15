В Люберцах завели уголовное дело по факту смертельного ДТП с грузовиком
Два человека погибли и ещё один пострадал в ДТП, произошедшем утром во вторник, 14 апреля, на 22-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» на территории округа Люберцы. По факту аварии завели уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
По данным следствия, грузовик врезался в автомобиль «ГАЗель», стоявший на обочине из-за поломки.
«Дело заведено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — говорится в сообщении.Ход расследования взяла под контроль Люберецкая городская прокуратура.
