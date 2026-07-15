Загруженность дорог в Подмосковье утром 15 июля составила три балла

15 июля 2026, 10:20

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Общий уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро среды, 15 июля, составляет три балла по десятибалльной шкале. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Заторы наблюдаются на девяти вылетных магистралях при движении в сторону Москвы.





«Основные сложности с проездом отмечаются на федеральной трассе М-2 «Крым» и следующих шоссе: Пятницкое, Волоколамское, Можайское, Минское, Варшавское, Рязанское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.