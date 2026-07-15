Загруженность дорог в Подмосковье утром 15 июля составила три балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
Общий уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро среды, 15 июля, составляет три балла по десятибалльной шкале. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Заторы наблюдаются на девяти вылетных магистралях при движении в сторону Москвы.
«Основные сложности с проездом отмечаются на федеральной трассе М-2 «Крым» и следующих шоссе: Пятницкое, Волоколамское, Можайское, Минское, Варшавское, Рязанское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги в Подмосковье сегодня утром выехали свыше 1,1 млн машин. Это на 7,7% больше, чем в среднем в прошлом месяце.
Водителей призывают быть внимательными, соблюдать дистанцию и не превышать разрешённую скорость.